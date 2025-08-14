Xhaka direkt Sunderland-Kapitän

Granit Xhaka wird seinen neuen Klub AFC Sunderland in der am Wochenende beginnenden Premier League-Saison anführen. Wie der Aufsteiger mitteilt, übernimmt der 32-jährige Mittelfeldspieler gleich die Kapitänsbinde.

Unter der Anzeige geht's weiter

Xhaka, der erst kürzlich für 15 Millionen Euro von Bayer Leverkusen gekommen war, freut sich: „Es macht mich unglaublich stolz. Ich hoffe, ich kann meine Führungsqualitäten auf und neben dem Platz zeigen. Ich bin jemand, der sehr viel einfordert. Ich bin ein Gewinner und ich will gewinnen. Ich erwarte dasselbe von meinen Teamkollegen.“