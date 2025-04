St. Pauli-Talent zu Juventus?

Für Marwin Schmitz vom FC St. Pauli interessiert sich offenbar Juventus Turin. Die ‚Tuttosport‘ berichtet in einem ausführlichen Artikel vom 18-jährigen Mittelfeldspieler der Hamburger und bringt ihn mit der Alten Dame in Verbindung. Obwohl zahlreiche Bundesliga-Klubs aus der oberen Riege angeklopft haben, würde sich Schmitz dem Bericht zufolge ein Abenteuer in Italien sehr gut vorstellen können.

Anfang Januar unterzeichnete Schmitz seinen ersten Profivertrag auf St. Pauli – dieser ist bis 2027 datiert, so die italienische Sportzeitung. Neben Juve gilt Brighton & Hove Albion als Interessent, die Seagulls hätten ebenfalls Informationen zum Youngster gesammelt, heißt es weiter. In der Rückrunde war Schmitz neunmal Teil des Bundesliga-Kaders, kam bisher aber noch nicht zu seinem Profidebüt.