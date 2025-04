Zwei Interessenten: Bailey zurück in die Bundesliga?

Sein Tempo und seine Dribbelstärke sind nicht nur in der Bundesliga längst kein Geheimnis mehr. Leon Bailey sorgte auch nach seinem Wechsel von Bayer Leverkusen zu Aston Villa im Sommer 2021 in der Premier League für viel Furore.

Doch in dieser Saison läuft es für den 27-Jährigen nicht so richtig. Zwar kommt er auf 36 Spiele, häufig blieb ihm aber nur die Jokerrolle, zudem sind zwei Tore und vier Vorlagen eine dünne Ausbeute. Kein Wunder also, dass sich die Wege im Sommer trennen könnten – und da kommt die Bundesliga ins Spiel.

Leipzig wartet das sportliche Abschneiden ab

Wie die ‚Bild‘ berichtet, steht der Flügelspieler bei Eintracht Frankfurt und RB Leipzig auf der Liste. Bei der SGE soll er einer von drei möglichen Kandidaten für eine Verpflichtung sein. Noch etwas zurückhaltender ist das Interesse der Sachsen. Diese wollen, so der Bericht, noch abwarten, welchen europäischen Wettbewerb sie letztlich erreichen werden. Davon abhängig werden die Leipziger auch in der Causa Bailey entscheiden, ob sie aktiv werden.

Bailey war 2017 von KRC Genk zur Werkself gewechselt und spielte sich durch seine Leistungen international in den Fokus. Mittlerweile kann er jeweils auf über 100 Spiele in der Premier League und der Bundesliga sowie 51 Auftritte in internationalen Wettbewerben zurückblicken.