Wolfsburg: Günstiger Top-Torjäger im Visier

Der VfL Wolfsburg schaut sich auf der Suche nach einem neuen Stürmer für die kommende Saison in Polen um. Der ‚Bild‘ zufolge ist Afimico Pululu von Jagiellonia Bialystok dabei ins Visier der Niedersachsen geraten. Der Vertrag des 26-Jährigen läuft noch bis 2026, er wäre dem Bericht zufolge für vergleichsweise günstige vier Millionen Euro zu haben.

In der Liga steht Pululu zwar nach 23 Spielen nur bei mauen sieben Treffern, in der Conference League dreht er aber so richtig auf und steht mit acht Toren nach zehn Spielen an der Spitze der Torjägerliste. Auch Besiktas, die AS Monaco und Real Salt Lake sowie der Charlotte FC aus der MLS sollen ebenfalls interessiert sein. Pululu war zwischen 2022 und 2023 eineinhalb Jahre für die SpVgg Greuther Fürth am Ball, konnte sich dort aber nicht durchsetzen und überzeugte bei den Mittelfranken nur in der Zweitvertretung in der Regionalliga.