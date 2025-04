Wolfsburg lässt Quartett um Behrens ziehen

Der VfL Wolfsburg hat die ersten Personalentscheidungen für die kommende Saison getroffen. Wie der Bundesligist bekanntgibt, werden die auslaufenden Verträge von Kevin Behrens (34), Bartosz Bialek (23), Bennit Bröger (18) und Niklas Klinger (29) nicht verlängert. Alle vier Profis müssen sich somit im Sommer einen neuen Verein suchen.

Der ehemalige Nationalstürmer Behrens kommt in der laufenden Saison bisher lediglich auf 17 Kurzeinsätze und wurde in den vergangenen Monaten mit Werder Bremen, dem VfL Bochum und Hannover 96 in Verbindung gebracht. Ein möglicher Wechsel scheiterte jedoch dem Vernehmen nach stets an den Gehaltsforderungen des Routiniers.