Brighton: De Zerbi-Nachfolger schon im Visier?

Brighton & Hove Albion könnte auf der Suche nach einem neuen Chefcoach innerhalb Englands fündig werden. Der ‚Telegraph‘ bringt Kieran McKenna bei den Seagulls ins Gespräch. Dem Bericht zufolge wird der englische Erstligist zeitnah an den 38-jährigen Übungsleiter herantreten.

Unter der Anzeige geht's weiter

In Brighton würde McKenna den Job von Roberto De Zerbi übernehmen. Am heutigen Samstag verkündete der Klub etwas überraschend, dass sich die Wege im Sommer trennen werden. Derweil ist McKenna bis 2025 an Ipswich Town gebunden. In der aktuellen Saison führte er seinen Arbeitgeber als Tabellenzweiter in die Premiere League.