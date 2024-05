Nach CL-Quali: Aston Villa baggert an Gallagher

Conor Gallaghers Abschied vom FC Chelsea zeichnet sich immer weiter ab. Denn wie der ‚Telegraph‘ erfahren hat, steht der 24-jährige Mittelfeldspieler im Fokus von Aston Villa. Der Ligarivale hat anders als die Blues die Qualifikation für die Champions League geschafft und bastelt nun am Kader für die kommende Saison. Neben Villa bekundete in den zurückliegenden Monaten auch Tottenham Hotspur Interesse an Gallagher.

Der Vertrag des Eigengewächses der Blues läuft 2025 aus, weshalb Chelsea ihn diesen Sommer verkaufen will, da sich eine Vertragsverlängerung kompliziert gestaltet. Das Preisschild für Gallagher liegt dem Vernehmen nach bei knapp 58 Millionen Euro. Chelsea muss bis Ende Juni rund 100 Millionen Euro an Transfererlösen erzielen, um Strafen vom Ligaverband wegen Verstößen gegen die Finanzauflagen zu vermeiden. Galalgher zählt in dieser Saison mit 36 Ligaspielen und zwölf Scorerpunkten (fünf Tore, sieben Vorlagen) zu den absoluten Leistungsträgern.