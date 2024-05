M’gladbach: Jordan-Kauf hakt doch noch

Eine mögliche Festverpflichtung von Jordan Siebatcheu durch Borussia Mönchengladbach ist doch unsicherer als zuletzt berichtet. „Die Gespräche laufen nach wie vor weiter. Die Leihe hat aber aus meiner Sicht für beide Seiten hervorragend gepasst. Jordan hat diese Qualität, vorne Bälle festzumachen, damit unsere anderen Offensivspieler nachrücken können“, erklärt Geschäftsführer Sport Roland Virkus zwar der ‚Bild‘, allerdings gibt es der Tageszeitung zufolge klubintern auch Zweifel an einer Weiterbeschäftigung des US-Stürmers.

Denn Jordan passt als bulliger Zielspieler eigentlich nicht in das taktische Konzept von Gerardo Seoane. Auch Virkus gibt zu: „Nach der Saison wird man natürlich nochmal besprechen, für welche Art von Fußball wir stehen wollen und ob dann der einzelne Spieler auch dazu passt. Dafür nehmen wir uns die Zeit, ist doch klar.“ Heißt: Wohl doch keine schnelle Jordan-Entscheidung. Der 28-Jährige ist von Union Berlin an die Gladbacher ausgeliehen, traf dort in 25 Bundesliga-Einsätzen fünfmal und bereitete vier Tore vor.