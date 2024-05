EM in Gefahr? Tuchel bestätigt Pavlovic-Verletzung

Aleksandar Pavlovic droht ein verletzungsbedingter Ausfall. Im Anschluss an die heutige 2:4-Niederlage des FC Bayern gegen die TSG Hoffenheim gab Cheftrainer Thomas Tuchel zu Protokoll: „Aleks ist umgeknickt und wird in München untersucht, ob es etwas Schlimmeres ist. Es ist eine Sprunggelenksverletzung.“

Pavlovic musste aufgrund der Blessur in der ersten Halbzeit ausgewechselt werden. Ob ein Einsatz bei den kommenden Testspielen des DFB am 3. Juni gegen die Ukraine und am 7. Juni gegen Griechenland oder womöglich sogar eine Teilnahme bei der EM auf der Kippe steht, wird sich zeitnah klären. Bereits die vergangenen beiden Länderspiele war der Sechser krankheitsbedingt gezwungen abzusagen. Er wartet noch auf sein Debüt mit dem Adler auf der Brust.