Klub steht fest: Wunderkind Mastantuono hat sich entschieden

Franco Mastantuono hat sich für Real Madrid entschieden. ‚TyC Sports‘ berichtet, dass der 17-Jährige Manchester United und Olympique Marseille mitgeteilt hat, dass er sich den Königlichen anschließen möchte. Demnach habe es der Offensivspieler nicht eilig und könnte auf die Blancos warten, einen schnellen Wechsel hatte River Plates Vizepräsident Stefano Di Carlo in dieser Woche ohnehin bereits nahezu ausgeschlossen.

Mastantuono wird auch von Atlético Madrid und Paris St. Germain umworben, die Entscheidung fällt aber aller Voraussicht nach zugunsten Reals aus. Bei River Plate kommt er in der im Januar gestarteten Saison auf drei Tore und zwei Vorlagen in neun Partien. Sein Vertrag läuft noch bis Ende 2026, er verfügt aber über eine Ausstiegsklausel in Höhe von 45 Millionen Euro.