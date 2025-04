Hoffenheims Zugeständnis an Wagner

Die TSG Hoffenheim möchte offenbar alles daransetzen, Sandro Wagner von einem Wechsel in den Kraichgau zu überzeugen. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, soll der scheidende Co-Trainer der deutschen Nationalmannschaft die neue Identifikationsfigur des Bundesliga-Kellerkinds werden. Nach zuletzt lediglich einem Sieg aus sieben Spielen steht der aktuelle TSG-Coach Christian Ilzer vor dem Aus. Wagner soll im Anschluss an das Nations League Final Four im Juni der Nachfolger werden und den Verein nicht nur wieder nach Europa führen, sondern auch durch seine Ausstrahlung für einen großen Fanzuwachs sorgen.

Hoffenheim lockt den 37-Jährigen mit einem ruhigen Umfeld, der den Einstieg ins Profitrainergeschäft erleichtern soll. Dazu würde es der Klub Wagner ermöglichen, nach Frankfurt zu pendeln, um die noch fehlenden Lehrgänge für die Fußballlehrer-Lizenz abzuschließen. Die TSG ist allerdings bei weitem nicht der einzige Interessent. Auch Bayer Leverkusen, RB Leipzig und der VfL Wolfsburg haben den DFB-Co auf der Liste. Laut ‚Sport Bild‘ scheint ein Wagner-Wechsel zu den beiden letztgenannten Klubs jedoch ausgeschlossen. Auch Hoffenheim hat Alternativen zu seiner A-Lösung in der Hinterhand. Neben Lukas Kwasniok, der am Saisonende den SC Paderborn verlässt, ist laut dem Fachmagazin auch Ex-Leipzig-Coach Marco Rose ein Kandidat.