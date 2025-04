Verein wird konkret: Angebot für Coman in Vorbereitung

Mit großen Schritten nähert sich der Sommer-Transfermarkt und die Spekulationen über große Transfers nehmen ebenso Fahrt auf. Dieser Kelch geht auch am FC Bayern nicht vorüber. Nachdem am gestrigen Dienstag über den Abgang von Eric Dier (31) zur AS Monaco berichtet wurde, könnte bald in die nächste Personalie Schwung kommen.

Laut ‚CaughtOffside‘ bereiten die Verantwortlichen des FC Liverpool ein Angebot für Kingsley Coman vor. Mit der am Wochenende gewonnenen Meisterschaft im Rücken wollen die Reds anderen Interessenten zuvorkommen und sich die Dienste des 28-jährigen Flügelstürmers sichern. Hierbei schielt Liverpool insbesondere zu den Ligakonkurrenten Tottenham Hotspur und FC Arsenal sowie in die Saudi Pro League.

Als Preisschild nennt das englische Portal die Region um 40 Millionen Euro. Coman ist eigentlich noch bis 2027 an die Bayern gebunden, gilt aber grundsätzlich als Verkaufskandidat und mögliches Opfer der angestrebten Sparmaßnahmen. Dem Vernehmen nach verdient der Franzose um die 17 Millionen Euro pro Saison an der Säbener Straße.

‚CaughtOffside‘ bringt Comans Schicksal auch etwas mit der Zukunft von Diogo Jota in Verbindung. Interne Kritik am 28-jährigen Portugiesen ist in den vergangenen Monaten gewachsen, in den vergangenen zehn Premier League-Spielen steuerte der 47-fache Nationalspieler lediglich ein Tor und eine Vorlage bei. Sollte man einen Abnehmer für Jota finden, könnte das die Bemühungen um Coman immens beschleunigen.