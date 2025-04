96: Maaßen-Personalie sorgt für Verwirrung

Bei Hannover 96 existieren innerhalb der Führungsetage offenbar unterschiedliche Wissensstände hinsichtlich der Trainersuche. Das wird vor allem bei Enrico Maaßen ersichtlich, wie Recherchen der ‚Bild‘ ergeben haben. Gegenüber der Boulevardzeitung sagt Aufsichtsratschef Martin Kind: „Es gibt ja immer Listen und die Trainer-Position ist offen. Dieser Name wurde uns auch vorgeschlagen und ist auf der Liste.“

Anders hörte sich dagegen die Antwort von Sportdirektor Marcus Mann gegenüber der ‚Bild‘ an, der eigentlich für die Suche nach einem Nachfolger des entlassenen André Breitenreiter verantwortlich ist: „Enrico Maaßen ist Trainer von St. Gallen. Er ist uns weder angeboten worden, noch hatte ich Kontakt zu ihm.“ Maaßen ist vertraglich noch bis 2027 an den Schweizer Erstligisten gebunden. Zuvor trainierte der 41-Jährige unter anderem den FC Augsburg und Borussia Dortmund II. Ein weiterer Kandidat am Maschsee ist Ex-96-Profi Steven Cherundolo. Der 46-jährige US-Amerikaner wird jedoch erst Ende des Jahres seinen Trainerjob beim Los Angeles FC beenden und nach Deutschland zurückkehren.