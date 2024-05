Neuer Rechtsverteidiger: Bayern schaut in die Premier League

Vergangenes Jahr bediente sich der FC Bayern bereits doppelt bei Tottenham Hotspur. Im Sommer hatten die Münchner Torjäger Harry Kane (30) für eine Rekordablöse in Höhe von 100 Millionen Euro aus London losgeeist, wenige Monate später folgte der Wechsel von Innenverteidiger Eric Dier (30) auf Leihbasis. Mittlerweile ist klar, dass der Engländer ein weiteres Jahr an Bord bleibt.

Nach Informationen der ‚Bild‘ könnte sich der Bundesligist im kommenden Wechselfenster erneut bei den Spurs bedienen. Das Boulevardblatt berichtet, dass der FCB Rechtsverteidiger Emerson (25) ins Visier genommen hat.

Bei Tottenham soll der Brasilianer ohnehin auf der Streichliste stehen. Zwei Jahre vor Vertragsende nennt die ‚Bild‘ eine Ablöse in Höhe von 29 Millionen Euro. Darüber hinaus haben dem Vernehmen nach auch der AC Mailand sowie Juventus Turin die Fühler ausgestreckt.

Stanisic-Ersatz?

Eigentlich ist man in München hinten rechts in Person von Joshua Kimmich (29), Noussair Mazraoui (26) und Sacha Boey (23) ausreichend besetzt. Zudem ist Leihspieler Josip Stanisic (24) fester Bestandteil der Kaderplanungen von Sport Vorstand Max Eberl. Doch auch der frisch gebackene Meister Bayer Leverkusen würde den flexibel einsetzbaren Defensivspieler gerne in den eigenen Reihen halten. Die Bayern halten also die Augen offen für den Fall der Fälle.