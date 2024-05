Richarlison kommt auf den Markt

Im Saisonendspurt will Tottenham Hotspur noch das Champions League-Ticket für die kommende Saison lösen. Da die Bundesliga den zusätzlichen Startplatz gesichert hat, müssen die fünftplatzierten Spurs – bei einem Spiel weniger – sieben Punkte Rückstand auf Aston Villa aufholen. So oder so soll plant man in Nordlondon für den Sommer tiefgreifende Kader-Umstrukturierungen, bei denen auch vor vermeintlichen Superstars nicht Halt gemacht wird.

Wie der ‚Telegraph‘ berichtet, möchten sich die Spurs auf dem kommenden Transfermarkt Angebote für Richarlison anhören. Beim anstehenden Sommerschlussverkauf soll der 26-jährige Brasilianer das Kronjuwel sein. Vor rund zwei Jahren hatten die Londoner noch 58 Millionen Euro Ablöse für den Offensivspieler an den FC Everton überwiesen.

Damit aber nicht genug: Neben dem 48-fachen Nationalspieler stehen weitere Spieler zur Disposition. Demnach dürfen auch Pierre-Emile Höjbjerg (28) und Emerson (25) den Klub verlassen. Yves Bissouma könne zwar bleiben, aber auch der 27-jährige Mittelfeldspieler würde bei einem verlockenden Angebot die Freigabe erhalten. Das Schaufenster der Spurs ist damit dekoriert, fehlen nur noch die finanzstarken Interessenten.