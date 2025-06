Nottingham gelingt wichtige Verlängerung

Nuno Espírito Santo schwört Nottingham Forest die Treue. Der englische Klub verkündet die Vertragsverlängerung mit dem Cheftrainer bis 2028 offiziell. Das aktuelle Arbeitsverhältnis wäre 2026 ausgelaufen.

Espírito Santo hatte die Tricky Trees im Dezember 2023 übernommen und führte den Verein in der abgelaufenen Spielzeit beinahe bis in die Champions League. Allerdings ging Nottingham im Endspurt die Puste aus und musste sich am Ende mit Rang sieben begnügen, was die Qualifikation für die Conference League bedeutet.