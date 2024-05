BVB-Duo muss gehen

Marius Wolf und Mateu Morey werden Borussia Dortmund im Sommer verlassen. Nach Angaben der ‚Bild‘ wird der Verein die auslaufenden Verträge der Rechtsverteidiger nicht verlängern. Beide Spieler sollen vor dem abschließenden Saisonspiel gegen den SV Darmstadt 98 (Samstag, 15:30 Uhr) vom BVB verabschiedet werden. Wohin es die Defensivspieler ziehen könnte, ist aktuell noch nicht bekannt.

Wolf war 2019 von Eintracht Frankfurt nach Westfalen gewechselt und pendelte in seiner Zeit beim BVB immer wieder zwischen der Startelf und mehreren Leihstationen hin und her. Bei der Borussia entwickelte sich der 28-jährige Rechtsverteidiger zum Nationalspieler und absolvierte fünf Spiele mit dem Adler auf der Brust. Morey war 2019 aus der Jugend des FC Barcelona zu den Schwarz-Gelben gewechselt. Aufgrund einiger sehr schwerer Verletzungen konnte er sein Potenzial nie ausschöpfen. In fünf Jahren beim BVB absolvierte der 24-jährige Spanier nur 32 Pflichtspiele.