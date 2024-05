Hertha verkündet Dárdai-Aus

Was sich seit einigen Tagen abgezeichnet hat, ist nun offiziell: Pál Dárdai legt sein Amt als Trainer bei Hertha BSC im Anschluss an das morgige letzte Saisonspiel gegen den VfL Osnabrück nieder. Wie die Berliner mitteilen, wird der auslaufende Cheftrainervertrag des 48-Jährigen nicht verlängert. Entgegen der Berichterstattung wird Dárdai aber dem Klub in anderer Funktion erhalten bleiben. Welche das genau ist, lässt der Zweitligist offen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Sportdirektor Benjamin Weber sagt: „Pál hat die Mannschaft inmitten einer extrem schwierigen Zeit für Hertha BSC übernommen, dafür sind wir ihm sehr dankbar. Nach dem Abstieg wussten wir im Anschluss lange noch nicht einmal, ob wir eine Lizenz für die 2. Bundesliga bekommen, Pál hat sich dennoch unserem Weg verschrieben. Wir haben uns dennoch entschlossen, auf der Position des Cheftrainers zur neuen Saison eine Veränderung vorzunehmen. Wir sind aber froh, schon im vergangenen Jahr mit Pál gemeinsam vereinbart zu haben, dass er den Berliner Weg in anderer Funktion weiter unterstützen wird, sollte seine Tätigkeit als Cheftrainer enden.“