Herthas Plan mit Tabakovic

Hertha BSC und Toptorjäger Haris Tabakovic führen Gespräche über eine Vertragsverlängerung. Das ist einem Bericht der ‚Bild‘ zu entnehmen. Aktuell ist der 30-jährige Neuner bis 2026 an den Hauptstadtklub gebunden, eine Ausstiegsklausel soll das jetzige Arbeitspapier nicht enthalten.

Tabakovic war in der abgelaufenen Saison die Lebensversicherung der Alten Dame: 22 Zweitligatreffer bescherten ihm zusammen mit Christos Tzolis (Fortuna Düsseldorf) und Robert Glatzel (Hamburger SV) die Torjägerkanone. Mit dieser Quote spielte sich der bosnische Nationalspieler (zwei Länderspiele) unter anderem in den Fokus des 1. FC Heidenheim. Die Zeichen stehen jedoch klar auf Hertha-Verbleib.