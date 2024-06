Heidenheim an Tabakovic dran

Der 1. FC Heidenheim zeigt Interesse an Haris Tabakovic. Wie die ‚Bild‘ berichtet, könnten die Heidenheimer den 30-Jährigen als Nachfolger für Tim Kleindienst (28) verpflichten. Kleindienst wechselt zur neuen Saison von der Brenz zu Borussia Mönchengladbach und hinterlässt im Sturm der Baden-Württemberger eine gewaltige Lücke.

Tabakovic ist an Hertha BSC noch bis 2026 vertraglich gebunden. Da für Kleindienst rund sieben Millionen Euro in die Heidenheimer Kasse fließen, dürfte die Ablöse für Tabakovic zu stemmen sein. Der Ex-Wiener machte in der vergangenen Saison als Torschützenkönig der zweiten Bundesliga auf sich aufmerksam. Mit 22 Treffern teilte sich Tabakovic die Torjägerkanone mit Christos Tzolis und Robert Glatzel.