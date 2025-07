Fortuna: Rasmussen-Deal mit Hintertür

Fortuna Düsseldorf hat bei Neuzugang Christian Rasmussen in der Zukunft nicht alle Zügel in der Hand. Die ‚Rheinische Post‘ berichtet, dass im Vertrag des 22-Jährigen eine Ausstiegsklausel verankert ist. Demzufolge könnte der dynamische Rechtsaußen die Fortuna bereits im kommenden Sommer für acht Millionen Euro verlassen, sollte er mehr als zwei Drittel der Spiele absolvieren. Stehen am Ende weniger Einsätze zu Buche, beläuft sich der Passus auf 6,5 Millionen Euro.

Der Zweitligist hatte für Rasmussen eine Ablöse von rund einer Million Euro an Ajax Amsterdam überwiesen. Im Rheinland versprechen sich die Verantwortlichen viel vom dänischen Linksfuß, der bei Ajax in den Planungen keine Rolle mehr spielte. Beim Arbeitspapier musste die Fortuna der Spielerseite allerdings entgegenkommen.