Nova wechselt zu Cremonese

Lapo Nava è un nuovo giocatore della Cremonese – US Cremonese

U.S. Cremonese comunica di aver acquisito a titolo definitivo da A.C. Milan le prestazioni sportive del calciatore Lapo Nava. Il portiere sarà legato alla Cremonese fino al 30 giugno 2028. Nato a Milano il 22 gennaio 2004, Nava ha svolto l’intero percorso calcistico all’interno del settore giovanile rossonero fino a conquistare il debutto in Serie A nella sfida di San Siro tra Milan e Salernitana del 25 maggio 2024. L’anno scorso ha difeso i pali del Milan Futuro, in Serie C, giocando un totale di 20