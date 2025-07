Darmstadt verpflichtet Akiyama

Hiroki Akiyama vom japanischen Erstligisten Albirex Niigata wechselt per Leihe mit Kaufoption zum SV Darmstadt 98. Der 24-jährige Mittelfeldspieler kam in der vergangenen Saison in 15 Spielen zum Einsatz und ist bereits in das Trainingslager der Lilien nachgereist.

Darmstadts Sportdirektor Paul Fernie erklärt: „In Hiroki Akiyama erhalten wir für die Zentrale einen absoluten Strategen, der sich mit seiner Ballsicherheit und -kontrolle, seinem präzisen Passspiel auch in Drucksituationen sowie seiner Übersicht als Verbindungsspieler eignet. Mit seinen Fähigkeiten hat er das Potenzial, um in der kommenden Saison ein interessantes Puzzleteil unserer Mannschaft zu werden. Dass er zumindest noch Teile des Trainingslagers mitmachen kann, erleichtert zudem die Integration in das Team.“