Bericht: Maza unterschreibt morgen

Ibrahim Maza hat sich für einen neuen Arbeitgeber entschieden. Wie die ‚Bild‘ berichtet, soll das 19-jährige Spielmacherjuwel im Anschluss an die morgige Partie von Hertha BSC gegen den 1. FC Magdeburg (18:30 Uhr) seinen Vertrag bei Bayer Leverkusen unterschreiben. Laut ‚Sky‘ läuft der Kontrakt bis 2030.

Um Maza warben zahlreiche Bundesligisten wie der VfB Stuttgart und auch internationale Topklubs wie der AC Mailand, den Zuschlag erhält jedoch Bayer. Dafür fließt eine fixe Ablöse an Hertha. Der ‚Bild‘ zufolge kann der Zweitligist aus der Bundeshauptstadt mit mindestens zehn Millionen Euro rechnen. Auch bis zu 14 Millionen wurden bereits gehandelt.

Maza ist gebürtiger Berliner und A-Nationalspieler von Algerien. In der laufenden Saison stehen nach 32 Pflichtspielen sieben Tore und fünf Vorlagen zu Buche. Eine Etage höher will er an diese Quote anknüpfen. Womöglich als Nachfolger von Florian Wirtz (21), der Leverkusen in diesem Sommer verlassen könnte.