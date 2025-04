Eintracht: Überraschung um Chandler

Die Wege von Timothy Chandler (35) und Eintracht Frankfurt werden sich zum Saisonende wohl doch nicht trennen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, „deutet aktuell alles darauf hin“, dass der Veteran doch noch ein Jahr dranhängt und seinen Vertrag in der Bankenmetropole verlängert.

Chandler steht seit 2014 in Franfurt unter Vertrag, kam in der laufenden Saison aber bei zwei Einsätzen nur auf insgesamt 18 Pflichtspielminuten. Und dennoch, die Vertragsgespräche mit dem Publikumsliebling sind in vollem Gange, die Entscheidung soll noch vor Saisonende fallen.