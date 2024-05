M‘gladbach: Drei Personalien vor dem Abschluss

Am Samstag (15:30 Uhr) zieht Borussia Mönchengladbach mit dem Spiel gegen den VfB Stuttgart einen Schlussstrich unter eine verkorkste Saison. Wie Roland Virkus laut ‚fohlen-hautnah.de‘ ankündigt, könnten rund um das letzte Pflichtspiel auch erste Personalentscheidungen verkündet werden: „Wir sind mit Stevie (Lainer, Anm. d. Red.) in Gesprächen. Er ist bei uns eingeplant. Ich hoffe, dass wir nach dem Stuttgart-Spiel verkünden können, wie die Gespräche ausgegangen sind.“

Aber auch der erste Neuzugang zeichnet sich deutlich ab, von Holstein Kiel soll Kapitän Philipp Sander (26) an den Niederrhein wechseln. „Wir sind in den Gesprächen sehr weit. Er ist ein guter Junge. Er hat Bock auf Borussia und wir gehen davon aus, dass wir es relativ zeitnah verkünden“, so Virkus. Ähnlich weit sind auch die Verhandlungen mit Ersatzkeeper Tobias Sippel (36), der in eine weitere Fohlen-Saison gehen soll. Virkus erklärt: „Wir gehen davon aus, dass Tobi bleibt. Es ist noch nicht in trockenen Tüchern, aber wir sind schon sehr weit.“