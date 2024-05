M’gladbach: Die Details zum Sander-Transfer

Philipp Sanders Wechsel zu Borussia Mönchengladbach soll in Kürze besiegelt werden. Nach Informationen der ‚Bild‘ könnte der zentrale Mittelfeldspieler bereits am Montag bei den Fohlen eintreffen, um einen Dreijahresvertrag plus Option zu unterschreiben. Gladbach macht dem Vernehmen nach von einer Ausstiegsklausel Gebrauch, laut ‚Bild‘ fließen rund zwei Millionen Euro an Bundesliga-Aufsteiger Holstein Kiel.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Störche führte der 26-Jährige als Kapitän aufs Feld. Gladbachs Geschäftsführer Sport Roland Virkus schwärmt bereits vom designierten Neuzugang: „Philipp ist ein fußballerisch starker Führungsspieler, der fleißig und intelligent ist. Und er hat richtig Bock auf Borussia, obwohl er gerade mit Kiel aufsteigt. Er will sich verbessern, es ist eine Ehre für ihn, nach Gladbach zu kommen – das ist ein Super-Junge.“