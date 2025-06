Dickes Transferminus: Juves Vlahovic heiß begehrt

Dusan Vlahovic steht bei zahlreichen Vereinen hoch im Kurs. Einem Bericht der ‚Tuttosport‘ zufolge sind der AC Mailand, Atlético Madrid und Fenerbahce an einer Verpflichtung des Stürmers von Juventus Turin interessiert. Der Vertrag des 25-Jährigen im Piemont läuft 2026 aus.

Juve will Vlahovic in diesem Sommer loswerden, da der Serbe (35 Länderspiele) in der kommenden Saison zwölf Millionen Euro Jahresgehalt einstreicht und es neben dem Wintertransferfenster die letzte Chance ist, eine marktgerechte Ablöse einzufordern. Zweifelsfrei wird sich die Alte Dame aber – in Hinblick auf die 2022 an den AC Florenz gezahlten 83,5 Millionen Euro – mit einem saftigen Transferminus begnügen müssen.