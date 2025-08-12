Neuer Azpilicueta-Klub gefunden?

Verteidiger César Azpilicueta könnte seine Schuhe bald wieder für seinen Jugendklub CA Osasuna schnüren. Wie die Journalisten Matteo Moretto und Luca Bendoni berichten, besteht bereits Kontakt zwischen dem Verein und dem 35-Jährigen, der sich in der engeren Auswahl der Los Rojillos befindet.

Bevor sein Vertrag im Juli auslief, spielte der Spanier für Atlético Madrid. Für die Rojiblancon absolvierte er in den vergangenen zwei Jahren 54 Spiele.