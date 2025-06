Kiel: Langfristiger Vertrag für Neuzugang

https://www.holstein-kiel.de/news-profis/kasper-davidsen-wechselt-an-die-foerde/

Kasper Davidsen wechselt an die Förde

Die KSV verpflichtet den dänischen Mittelfeldspieler Kasper Davidsen. Der 20-Jährige kommt von Aalborg BK nach Kiel und unterschreibt einen Vertrag bis zum 30.06.2029 (English version below). Der defensive Mittelfeldmann entstammt der Akademie seines Heimatclubs Aalborg BK. Für die erste Mannschaft der Nordjütländer kam Davidsen bislang 34-mal zum Einsatz. In der abgelaufenen Spielzeit steuerte er in […]