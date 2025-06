Neuer Stürmer: Bedient sich Gladbach in der Bundesliga?

Die Gerüchteküche um einen neuen Angreifer bei Borussia Mönchengladbach kocht dieser Tage hoch. Am gestrigen Donnerstag gesellten sich mit Fotis Ioannidis (25/Panathinaikos Athen) und Georgios Koutsias (21/FC Lugano) zwei Namen aus Griechenland zu Moussa Sylla (25) vom FC Schalke. Nun hat Gladbach noch ein weiteres Eisen im Feuer.

Wie ‚fussball.news‘ berichtet, bekunden die Fohlen ernsthaftes Interesse an Igor Matanovic (22) von Eintracht Frankfurt. Trainer Gerardo Seoane sehe in dem 1,94 Meter großen Mittelstürmer einen spannenden Spieler, der aufgrund seiner Statur körperlich an die Präsenz von Platzhirsch Tim Kleindienst (29) herankommt. Dem Bericht zufolge schwebt der Borussia bei Matanovic ein Leihgeschäft vor.

Weitere Interessenten

Auch der SC Freiburg hat den Sturmtank bekanntlich im Blick. Ob die Eintracht im Fall der Gladbacher für eine Leihe offen ist, während der SC auf einen Transfer drängt, bleibt abzuwarten. Schließlich erhoffen sich die Adler für Matanovic eine Ablöse im Bereich von acht bis zehn Millionen Euro. Und das, obwohl der Rechtsfuß in der abgelaufenen Saison nur selten zum Zug (300 Bundesligaminuten) kam. Da Freiburg aktuell nicht bereit ist, diesen Preis zu zahlen, wittern die Gladbacher ihre Chance.

Bei seiner vorangegangenen Leihstation in Karlsruhe in der Saison 2023/24 war der kroatische Nationalspieler an 21 Treffern in 32 Einsätzen beteiligt. Sowohl der SC als auch die Borussia hoffen, dass der Rechtsfuß an ebenjene Spielzeit wieder anknüpfen kann. In Frankfurt würde man dem Angreifer dagegen keine Steine in den Weg legen – sofern das Angebot passt.