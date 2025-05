Freiburg interessiert: Das Preisschild für Matanovic

Kurzzeitig dürfte der SC Freiburg enttäuscht über das Verpassen der Champions League-Qualifikation gewesen sein, auf lange Sicht sollte aber die Freude über das Erreichen der Europa League überwiegen. Doch damit geht auch ein radikales Aufrüsten des eigenen Kaders einher. Als Zielspieler soll Igor Matanovic von Eintracht Frankfurt kommen, allerdings müssen die Breisgauer für den 22-Jährigen tief in die Tasche greifen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie die ‚Bild‘ berichtet, fordern die Adlerträger ein Ablösepaket von acht bis zehn Millionen Euro für den Stürmer. Ein Batzen Kohle für Freiburg, schließlich hat man für Yuito Suzuki (23), Cyriaque Irié (19) und Derry Scherhant (22) zusammengerechnet bereits über 20 Millionen Euro investiert. Im Schwarzwald dürfte man daher versuchen, den Preis etwas zu drücken.

Am Main musste sich Matanovic in der abgelaufenen Saison meist mit der Zuschauerrolle hinter Hugo Ekitiké und Omar Marmoush in der Hinrunde begnügen. In 16 Bundesligaeinsätzen, die sich oftmals auf wenige Minuten beschränkten, erzielte er lediglich ein Tor. Seit Januar spielte er nur noch 20 Minuten für die Eintracht.