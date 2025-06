Zwei neue Stürmer-Gerüchte in Gladbach

Tim Kleindienst (29) wird noch eine Weile verletzungsbedingt ausfallen, Tomas Cvancara (24) plant den Abflug. Entsprechend fahndet die Führungsetage von Borussia Mönchengladbach nach Sofortverstärkungen für den Sturm.

Angeblich sind die Fohlen in dem Kontext auf zwei griechische Angreifer aufmerksam geworden. Das Portal ‚Sport24‘ bringt Fotis Ioannidis (25/Panathinaikos Athen) und Georgios Koutsias (FC Lugano) mit dem Bundesliga-Klub in Verbindung, geht aber auch prompt davon aus, dass sich mögliche Transfers schwierig gestalten würden.

Teure Kandidaten

Schließlich wären beide Goalgetter alles andere als ein Schnäppchen. Ioannidis führt Panathinaikos seit dem vergangenen Jahr als Spielführer aufs Feld, ist vertraglich bis 2028 gebunden und dürfte trotz einer durchwachsenen Saison (fünf Treffer) mindestens einen zweistelligen Millionen-Betrag kosten.

Der aktuell von Chicago Fire an Lugano verliehene Koutsias traf in der Rückrunde immerhin achtmal und ist dem Bericht zufolge für sieben Millionen zu haben. In eine ähnliche Preiskategorie fällt auch Moussa Sylla (25) vom FC Schalke, der ebenfalls ein Thema in Gladbach ist.

Bleibt abzuwarten, ob die Gladbacher tatsächlich so tief in die Tasche greifen wollen. Voraussetzung ist allemal, dass Cvancara zuvor gegen eine ansprechende Ablöse abgegeben wird.