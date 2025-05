Cvancara in die Wüste?

Die Zeit von Tomas Cvancara bei Borussia Mönchengladbach neigt sich dem Ende entgegen. Wie ‚RTL/ntv‘ und ‚sport.de‘ berichten, will der Tscheche die Fohlen im Sommer unbedingt verlassen. Demnach ist für den 24-Jährigen Saudi-Arabien eine „ernsthafte Option, wird sogar als Ideallösung angesehen“.

Zuletzt hatte Roland Virkus noch angedeutet, dass auch ein Verbleib des in Ungnade gefallenen Stürmers eine Möglichkeit sei. Doch die bisherigen Leistungen von Cvancara, für den Gladbach vor zwei Jahren über zehn Millionen Euro an Sparta Prag überwiesen hatte, sind zu schwach. In der abgelaufenen Saison kam er auf lediglich zwei Tore.