Bundesliga-Duell um Chelsea-Juwel George

Tyrique George (19) kokettiert nach elf gemeinsamen Jahren mit einem Abschied vom FC Chelsea. Laut Fabrizio Romano möchte der Offensivspieler den Blues noch im laufenden Wechselfenster den Rücken kehren.

Der Hintergrund liegt auf der Hand: George fühlt sich bereit für den nächsten Karriereschritt, die gewünschte Perspektive wird ihm von Chelsea jedoch nicht aufgezeigt. Deutlich regelmäßiger könnte er hingegen bei einem der zahlreichen Interessenten zum Einsatz kommen.

Wie Romano weiter berichtet, sind einige nicht genannte Premier League-Rivalen sowie RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach auf die Situation des englischen U19-Nationalspielers aufmerksam geworden. Während für die Fohlen wohl nur eine Leihe zu bewerkstelligen wäre, erscheint für die Leipziger auch eine Festverpflichtung möglich, die von Romano in den Raum geworfen wird.

Tauschdeal keine Option

Ohnehin befinden sich die Sachsen dieser Tage in Verhandlungen mit Chelsea, um den Transfer von Xavi Simons (22) über die Bühne zu bringen. In diesem Zuge habe RB sogar konkretes Interesse an George hinterlegt, ein Tauschdeal sei aber kein Thema. An der Stamford Bridge steht der Rechtsfuß bis 2027 inklusive einjähriger Verlängerungsoption unter Vertrag.