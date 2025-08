Nicht im Kader: Xavi und Sesko verlassen Leipzig

Benjamin Sesko (22) und Xavi Simons (22) stehen unmittelbar vor dem Abschied von RB Leipzig. Wie die Sachsen offiziell bestätigen, fehlt neben dem niederländischen Spielgestalter auch der Stürmer-Star im Aufgebot für das heutige Testspiel gegen Atalanta Bergamo (15 Uhr). Grund bei beiden laut Sky: Ein Wechsel steht kurz bevor.

Während bei Xavi nach wie vor Verhandlungen mit dem FC Chelsea laufen – RB will den Transfer jetzt zeitnah abschließen – ist man bei Sesko scheinbar bereits einen Schritt weiter. Der Slowene habe sich bereits von seinen Mitspielern verabschiedet, seinen Transfer intern kommuniziert.

Beim neuen Klub will sich der TV-Sender noch nicht festlegen, die Zeichen haben sich in den vergangenen Stunden aber stark verdichtet, dass Newcastle United das Rennen macht und damit Manchester United aussticht. Die Red Devils hofften zuletzt noch, mit einem Tauschangebot um Rasmus Hojlund (22) punkten zu können.

FT berichtete bereits vor einer Woche, dass die Magpies ein Angebot vorlegen wollen. Diese Offerte in Höhe von 75 Millionen Euro plus fünf Millionen an Boni soll die Geschäftsstelle am Cottaweg in den vergangenen 24 Stunden erreicht haben.