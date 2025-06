Brightons Pedro für 71 Millionen zur Konkurrenz?

Bei Newcastle United beschäftigt man sich offenbar intensiver mit der Verpflichtung von João Pedro von Brighton & Hove Albion. Da die Magpies im Werben um Bryan Mbeumo (25/FC Brentford) gegen Manchester United aller Voraussicht nach den Kürzeren ziehen, wird der Blick laut dem ‚Telegraph‘ auf den brasilianischen Angreifer gerichtet.

Pedro wurde als perfekte Verstärkung für den Kader von Trainer Eddie Howe auserkoren. Allerdings verlangen die Seagulls dem Bericht zufolge umgerechnet 71,2 Millionen Euro für einen Transfer des 23-Jährigen. Ob die Verantwortlichen in Newcastle upon Tyne bereit sind, derart tief in die Tasche zu greifen, wird sich noch herausstellen.