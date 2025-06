Gladbach-Abgang: Salzburg holt Lainer

Ein Routinier verlässt den Fohlenstall. Wie RB Salzburg mitteilt, wechselt Stefan Lainer von Borussia Mönchengladbach in sein Heimatland. Beim Tabellenzweiten der Vorsaison erhält Lainer einen Vertrag bis 2027.

Zu den Transfermodalitäten werden keine Angaben gemacht. Da der 32-Jährige aber noch einen bis 2026 laufenden Vertrag in Mönchengladbach hatte, fließt eine Ablöse, die sich laut der ‚Bild‘ auf eine Million Euro beläuft. Lainer kehrt an seine alte Wirkungsstätte zurück. In Salzburg reifte er einst zum Profi.