Gladbachs Torwart-Talent Kersken nach Bielefeld

Borussia Mönchengladbach gibt Torhüter Jonas Kersken fest an Arminia Bielefeld ab. Wie der Verein offiziell mitteilt, wechselt der 23-Jährige nach seiner Leihe für die laufende Saison fest an die Alm. „Jonas hat die Leihe nach Bielefeld genutzt und sich einen Platz als Stammtorwart in der Dritten Liga erarbeitet. Dass Arminia ihn nun fest verpflichtet, ist eine gute Lösung für alle Seiten. Wir wünschen Jonas alles Gute für seine Zukunft“, so Borussias Geschäftsführer Sport Roland Virkus.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bielefelds Sport-Geschäftsführer Michael Mutzel freut sich über den Transfer: „Uns ist es gelungen, einen hochveranlagten, jungen Torhüter fest zu verpflichten, der hier in seiner ersten Saison direkt als Nummer eins eine sehr positive Entwicklung genommen hat. Jonas Kersken hat bei uns stark gehalten und ist nicht nur sportlich, sondern auch als Persönlichkeit sehr gereift.“ In der Drittliga-Saison blieb Kersken bei 37 Einsätzen immerhin zehnmal ohne Gegentreffer.