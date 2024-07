Verhandlungen aufgenommen: XXL-Angebot für Griezmann

Für Antoine Griezmann steht seit längerem fest, dass er zum Ausklang seiner ruhmreichen Karriere in der Major League Soccer spielen möchte. Bislang gehörte der Linksfuß aber noch zum elitären Kreis der europäischen Topspieler. Ein Wechsel ins Land der unbegrenzten Möglichkeiten wäre vor einem Jahr noch zu früh gekommen. Nun könnte es schneller gehen als erwartet.

Unter der Anzeige geht's weiter

Laut ‚L’Équipe‘ wirft der Los Angeles FC den Hut in den Ring. Die Kalifornier haben der französischen Tageszeitung zufolge schon vor einigen Wochen die Verhandlungen mit dem 33-Jährigen eröffnet und wollen den 135-fachen Nationalspieler mit einem XXL-Gehalt locken. Ein erstes konkretes Angebot soll bereits bei Griezmanns Vertretern auf dem Tisch liegen.

Lese-Tipp

Vor Wechsel zu Trabzonspor: Atlético löst Vertrag mit Savic auf

Ablöse kein Hindernis

Genauer gesagt will der LAFC Griezmann hinter Lionel Messi (37/Inter Miami) zum zweitbestbezahlten Spieler der Liga machen. An einer möglichen Ablöse würde der Transfer keinesfalls scheitern. Im bis 2026 datierten Vertrag des Angreifers mit Atlético Madrid ist eine Ausstiegsklausel in Höhe von zehn bis 15 Millionen Euro verankert.

Unter der Anzeige geht's weiter

Unklar ist derzeit nur, ob Griezmann seine Zelte in Europa tatsächlich schon abbrechen will oder sich noch ein Jahr auf höchstem Niveau zutraut. Da Griezmann anpeilt, bei der Weltmeisterschaft 2026 für Frankreich aufzulaufen, will er seine Chancen mit einem Wechsel in die sportlich zweitklassige MLS nicht schmälern, heißt es. Dennoch ist nicht auszuschließen, dass Los Angeles vielleicht schon in diesem Sommer nach Hugo Lloris (37) und Olivier Giroud (37) den dritten Weltmeister an Land zieht.