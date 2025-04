Betis trifft Antony-Entscheidung

Real Betis möchte den brasilianischen Leihspieler Antony unbedingt halten. Das bestätigte Manu Fajardo, der Sportdirektor des Klubs, gegenüber Medienvertretern: „Wir werden alles Mögliche tun, um Antony über die Saison hinaus zu halten. Obwohl ich für die Kaderplanung verantwortlich bin, sind viele Menschen an dieser Verpflichtung beteiligt. Es ist noch zu früh, aber wir werden auf verschiedene Weise versuchen, alles zu tun, um Antony weiterhin bei uns zu haben.“

Der 25-Jährige ist für ein halbes Jahr von Manchester United an Sevilla verliehen und kehrt Stand jetzt im Sommer wieder nach England zurück. Bei den Red Devils ist der einstige 95 Millionen-Transfer jedoch ein klarer Kandidat für einen festen Abgang. Während Antony in 96 United-Spielen auf lediglich 17 Scorerpunkte kam, läuft es für den Flügelspieler in Spanien deutlich besser. In Liga und der UEFA Conference League traf Antony in 13 Partien viermal und legte vier weitere Treffer vor.