Ausstiegsklausel: Nächster Bundesligist will Reese

Die Experten sind sich weitestgehend einig: Eigentlich ist Fabian Reese zu gut für die zweite Liga. Dass das nicht automatisch in einen Wechsel in die Bundesliga mündet, zeigte der vergangene Sommer. Ein Jahr später könnte es nun allerdings so weit sein.

Die ‚B.Z.‘ berichtet, dass die TSG Hoffenheim Interesse an Reese bekundet. Scouts des Bundesligisten seien zuletzt vor Ort gewesen, berichtet die Berliner Lokalzeitung. Dank einer Ausstiegsklausel ist Reese im Sommer für eine zweistellige Millionensumme zu haben, ohne dass die Hertha etwas dagegen unternehmen kann. Allerdings ist nach jetzigem Stand fraglich, ob ein Klub derart ins finanzielle Risiko geht für den schnellen und schussgewaltigen Rechtsfuß.

Die Fühler ausgestreckt hatten vor einigen Monaten unter anderem Mainz 05, der SC Freiburg, Borussia Dortmund sowie der VfB Stuttgart. „Es gibt noch keine Tendenz. Ich habe einen Vertrag bis 2028, fühle mich pudelwohl in der Stadt, habe meinen Lieblingstrainer an meiner Seite. Wir können aber nicht in die Zukunft schauen“, sagte Reese gestern nach dem 1:0 gegen den 1. FC Köln bei ‚Sky‘.

Ein gewichtiges Hertha-Argument ist für Reese die Zusammenarbeit mit Trainer Stefan Leitl. Ob das am Ende ausreicht, wird man wohl erst in einigen Monaten sehen.