Hoffenheimer Top-Talent nach Dresden

Dynamo Dresden geht wohl ein echtes Top-Talent ins Netz. Die ‚Bild‘ berichtet, dass Marlon Faß kurz vor der Unterschrift beim Zweitliga-Aufsteiger steht. Der 19-Jährige steht noch bis 2026 bei der TSG Hoffenheim unter Vertrag, in Dresden soll er bis 2028 unterschreiben.

Bei Dynamo ist der Stürmer zunächst für eine Leihe vorgesehen, um in der Regionalliga erste Erfahrungen im Seniorenbereich zu sammeln. In der Jugend konnte Faß auf ganzer Strecke überzeugen. In 23 Spielen der U19-Nachwuchsliga erzielte der Rechtsfuß 18 Tore und bereitete drei weitere vor, zudem war er in sechs Spielen der UEFA-Youth-League an vier Toren direkt beteiligt.