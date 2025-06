Fast Fix: Dynamo vor Hoti-Transfer

Dynamo Dresden steht kurz vor der Festverpflichtung von Andi Hoti. Wie die ‚Bild‘ berichtet, will der Vizemeister der abgelaufenen Drittligasaison den Innenverteidiger, den man schon in der vergangenen Winterpause vom FC Magdeburg ausgeliehen hatte, fest an sich binden. Dem Vernehmen nach sollen rund 350.000 Euro Ablöse an die Magdeburger fließen.

In der Rückrunde etablierte sich der 22-jährige Kosovare bis zu einem Muskelfaserriss als Stammspieler bei Dynamo und lief in zehn Partien auf (ein Tor). Hoti spielte bereits unter Thomas Stamm, dem aktuellen Trainer von Dresden, bei der Zweitvertretung des SC Freiburg und galt daher als Wunschtransfer des Trainers. Der Deal soll in den nächsten Tagen offiziell bekanntgegeben werden.