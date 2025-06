Serie A-Job für van Bommel?

Mark van Bommel könnte es in die Serie A ziehen. Der niederländische Trainer steht nach Informationen von Gianluca Di Marzio mit den Verantwortlichen des FC Parma zwecks eines möglichen Engagements beim Traditionsklub aus Italien in Kontakt. Der Posten bei Parma ist frei, von Februar bis Juni arbeitete Cristian Chivu, der nun die Mannschaft von Inter Mailand betreut, in der Universitätsstadt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Van Bommel ist aktuell ohne Verein. Von 2022 bis 2024 stand der 48-Jährige in 107 Pflichtspielen bei Royal Antwerpen an der Seitenlinie. Zuvor hatte er als Cheftrainer im Profibereich für die PSV Eindhoven und den VfL Wolfsburg gearbeitet.