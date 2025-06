KSC: Drei Kandidaten für das Weiß-Erbe

Da die Zukunft von Stammkeeper Weiß beim Karlsruher SC offen ist, beschäftigt sich der Zweitligist mit möglichen Ersatzkandidaten. Den ‚Badischen Neuesten Nachrichten‘ zufolge hat der KSC drei Spieler auf der Liste für die Weiß-Nachfolge. Der deutsche U20-Nationalspieler steht seinerseits im Fokus von mehreren Bundesligisten. Als Nachfolger für den 20-Jährigen hat Karlsruhe dem Bericht zufolge Nahuel Noll (22/TSG Hoffenheim), Johannes Schenk (22/Preußen Münster) sowie Mio Backhaus (21/Werder Bremen) im Blickfeld.

Ob ein Deal für Backhaus am Ende realistisch ist, bleibt abzuwarten. Nach seiner Vertragsverlängerung inklusiver hoher Ausstiegsklausel in Bremen am gestrigen Freitag will sich der 21-Jährige dem Konkurrenzkampf mit Michael Zetterer (29) um den Posten als Nummer eins stellen. Noll kehrt nach seiner erfolgreichen Leihe bei Greuther Fürth zur TSG zurück. Hat dort aber Platzhirsch Oliver Baumann (35) vor sich und könnte erneut per Leihe wechseln. Schenk steht in Münster noch bis 2027 unter Vertrag.