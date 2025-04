Bericht: Flick verhinderte BVB-Transfer

Er galt als der legitime Nachfolger von Lionel Messi, doch wie so viele vor ihm ist Ansu Fati an der großen Erwartungshaltung beim FC Barcelona gescheitert. Das ehemalige Toptalent kommt in Folge mehrerer Verletzungen seit Jahren kaum vom Fleck und muss sich im kommenden Sommer offenbar umorientieren.

Unter der Anzeige geht's weiter

Einige Klubs wittern ihre Chance auf ein Schnäppchen und hoffen, dem hoch veranlagten Flügelstürmer wieder zu alter Leistungsfähigkeit zu verhelfen. Wie die ‚Mundo Deportivo‘ berichtet, hatte im vergangenen Winter Borussia Dortmund genau diesen Plan verfolgt.

Flick redet Wechsel aus

Neben Ajax Amsterdam, dem FC Porto und Besiktas waren die Schwarz-Gelben an dem mittlerweile 22-Jährigen interessiert und fragten konkret nach dessen Verfügbarkeit. Fati, der bereits damals einen Abgang von seinem Jugendklub als einzige Chance gesehen hatte, seiner Karriere zu neuem Schwung zu verhelfen, war grundlegend interessiert.

Unter der Anzeige geht's weiter

Den potenziellen Abnehmern um den BVB machte dann aber Hansi Flick einen Strich durch die Rechnung. Der deutsche Coach überredete seinen Youngster, doch noch zu bleiben, stellte mehr Einsätze in Aussicht. Zudem wollte Fati laut der spanischen Sportzeitung nicht ohne Spielpraxis zu einem Klub wechseln, der sich in einer schwierigen Situation befindet und auf dem hoher Druck lastet.

Weiter nur Ergänzungsspieler

Bei Barça wurde die Situation für den feinen Techniker jedoch nicht besser. Fati wartet seit einem Kurzauftritt in der Copa del Rey Anfang Januar gegen UD Barbastro (4:0) auf einen Einsatz. In der kompletten Saison stehen lediglich 187 Pflichtspielminuten zu Buche.

Unter der Anzeige geht's weiter

Er zeigt sich dem Bericht zufolge sehr „betroffen und enttäuscht von der Situation“. Trotz eines Vertrags bis 2027 gehe der Spanier davon aus, dass er Barça im kommenden Sommer verlassen muss.

Ein konkretes Ziel wird nicht genannt. Fati suche vor allem einen Verein, in dem er spielt und mit einem Trainer, der an ihn glaubt. Einige Vereine bringen sich laut dem Bericht bereits in Stellung. Auch für den BVB könnte also eine neue Chance geben.