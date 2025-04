Trainersuche: RB-Bosse mit überraschendem Favoriten

Das Flaggschiff des Fußballimperiums von Red Bull hat in den vergangenen Jahren ordentlich an Fahrt verloren. Da es jedoch sogar zu kentern drohte, zogen die Bosse Ende März die Reißleine und setzten bei RB Leipzig Cheftrainer Marco Rose vor die Tür. Als Interimslösung soll Zsolt Löw die Sachsen in den sicheren Hafen der Champions League-Qualifikation führen.

Doch der Ungar wird im Sommer wieder auf seine alte Position in der Global Soccer-Abteilung von Jürgen Klopp zurückkehren und will aus dem Hintergrund weiter an der Zukunft der RB-Klubs und einer grundlegenden Strategie arbeiten. Stattdessen soll ein neuer Mann her, der Leipzig wieder Leben einhaucht – dabei scheinen die Bosse laut ‚Sky‘ eine mutige Entscheidung zu favorisieren.

Fachlich und menschlich überzeugend

Die Trainerfindungskommission setzt sich zusammen aus Leipzigs Sportgeschäftsführer Marcel Schäfer, dem RB-Head of Global Soccer Jürgen Klopp, dem Technischen Direktor Mario Gómez und RB-Boss Oliver Mintzlaff. Laut dem Bericht hat aktuell Danny Röhl die Pole Position inne.

Der 35-jährige Trainer von Sheffield Wednesday überzeugt das Quartett dem Bezahlsender zufolge aufgrund seiner hohen fachlichen Kompetenz und seiner menschlichen Art der Spielerführung. Mit seinem Team lässt Röhl erfrischenden Offensivfußball spielen und ist aktuell Tabellen-13. der Championship.

Weitere Kaniddaten im Blick

Die Qualitäten des Trainertalents sind allerdings auch andernorts nicht verborgen geblieben. Neben Leipzig sollen dem Vernehmen nach auch die Premier League-Klubs FC Southampton, Leicester City und Crystal Palace Röhl auf dem Zettel haben.

Palace-Coach Oliver Glasner wiederum ist nach wie vor eine der Alternativen zu Röhl bei RB. Auch Roger Schmidt (vereinslos), Matthias Jaissle (Al-Ahli) und Thomas Frank (FC Brentford) stehen auf der Liste. Alle dürften deutlich teurer sein als Röhl.