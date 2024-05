Kehrtwende nach Abschied: Navas bleibt bei Sevilla

Jesús Navas macht zwei Tage nach der Verkündung seines Abschieds vom FC Sevilla eine Rolle rückwärts. Wie der 38-Jährige selbst via Social Media mitteilt, hat er das Angebot zur Verlängerung der Andalusier nun doch angenommen – und bleibt sogar auf Lebenszeit. Als aktiver Profi wird Navas bis zum Ende des Jahres weiterspielen und verzichtet dafür auf jegliches Gehalt. Sevilla hält seinen Rekordspieler und Kapitän also zum Nulltarif an Bord. Im Anschluss darf sich der Weltmeister von 2010 seine weitere Aufgabe im Klub selbst aussuchen.

Navas schreibt: „Ich habe nicht eine Sekunde gezögert, den Vorschlag des Präsidenten (José María del Nido Carrasco, Anm. d. Red.) meines FC Sevilla zu bejahen. Ich möchte weiterhin für mein Sevilla spielen. Ich akzeptiere gerne, weiterhin mit dem Verein verbunden zu sein, in den ich mich verliebt habe. Mein Wunsch ist es, und das habe ich dem Präsidenten auch gesagt, bis Dezember weiterzuspielen, um der Mannschaft zu helfen. Zu diesem Zeitpunkt werde ich beschließen, meine Schuhe an den Nagel zu hängen und das Trikot zu tragen, von dem ich immer geträumt habe, nämlich das eines Sevillista. Und noch etwas: In den nächsten Monaten, meinen letzten als Profifußballer, werde ich kein Gehalt bekommen. Das mit dem Präsidenten vereinbarte Gehalt wird an eine Stiftung gespendet.“