Bundesliga-Drama: Köln ist abgestiegen – Bochum in der Relegation

Der 1. FC Köln muss in der kommenden Spielzeit in Liga zwei ran. Nach der heutigen 1:4-Niederlage beim 1. FC Heidenheim sind die Geißböcke als Tabellen-17. aus der Bundesliga abgestiegen. Sechs Punkte trennen die Kölner am Ende vom rettenden Ufer. Trainer Timo Schultz hatte am Rhein im Januar das Zepter von Steffen Baumgart übernommen, aber auch die Veränderung auf der Trainerbank konnte nicht den gewünschten Umschwung respektive den Klassenerhalt herbeiführen.

Unter der Anzeige geht's weiter

In der Relegation muss der VfL Bochum am 23. und 27. Mai gegen Zweitligist Fortuna Düsseldorf ran. Die Westfalen rutschten nach einer 1:4-Pleite gegen Werder Bremen auf Rang 16. Union Berlin bleibt derweil durch den Last-Minute-Sieg über den SC Freiburg (2:1) erstklassig.